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Bareilly News: बदलेगा अटल सभागार का स्वरूप, लखनऊ की तकनीकी टीम बनाएगी मॉडल

Fri, 16 Oct 2026 03:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:11 AM IST
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Atal Auditorium to undergo a transformation; technical team from Lucknow to develop the model.
बरेली। जिला पंचायत परिसर स्थित अटल सभागार के जर्जर भवन का जल्द कायाकल्प होगा। जिला पंचायत प्रशासन ने इसके पुनर्निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर ली है। करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सभागार का नया नक्शा लखनऊ से आने वाली विशेषज्ञ तकनीकी टीम तैयार करेगी। नए स्वरूप में सभागार को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ बहुउद्देशीय हॉल बनाने की भी योजना है।
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वर्तमान में अटल सभागार का भवन जर्जर स्थिति में है। इसके पुनर्निर्माण की कार्य योजना जिला पंचायत प्रशासन ने छह माह पूर्व ही तैयार की थी। प्रशासक के अधिकारों से संबंधित गाइडलाइन शासन स्तर से न मिलने के चलते ये प्रक्रिया अधर में लटक गई थी। अब दोबारा से कवायद शुरू की गई है।
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भवन को नया स्वरूप देने के लिए लखनऊ की तकनीकी टीम से मॉडल और नक्शा तैयार कराया जाएगा। प्रस्तावित योजना के तहत सभागार को इस तरह विकसित करने की तैयारी है, जिससे बैठकों और अन्य आयोजनों के लिए इसका बेहतर इस्तेमाल हो सके। जिला पंचायत की अपर मुख्य अधिकारी डॉ. नीतू सिसौदिया ने बताया कि अटल सभागार का जल्द ही कायाकल्प कराया जाएगा।
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