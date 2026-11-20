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इससे पहले बुधवार को सुबह 10:30 बजे तीनों विमानों ने पुराने सेना सेवा कोर स्कूल के ऊपर हवाई प्रदर्शन किया था। उनकी गड़गड़ाहट और लहराते तिरंगे ने लोगों को रोमांचित किया था। राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेना सेवा कोर का ध्वज प्रदर्शित किया गया। अभियान दल का नेतृत्व कर रहे कर्नल राहुल मनकोटिया ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सैन्य अफसरों के मुताबिक, वर्ष 1947 से मार्च 1999 तक पुराने परिसर में सेना सेवा कोर स्कूल था। अब यहीं जूनियर लीडर अकादमी है। विमानों ने करतब दिखाकर शौर्य, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया।तीन दिसंबर को होगा विश्रामअभियान 16 नवंबर को गया से शुरू हुआ है और तीन दिसंबर को बंगलूरू में संपन्न होगा। अयोध्या, लखनऊ के बाद बरेली में प्रदर्शन किया है। फिर मेरठ, झांसी, महू, भुज, राजकोट, सूरत, शिरडी, बेलगाम और गोवा समेत कई स्थानों से गुजरते हुए विमान बंगलूरू पहुंचेगा। अभियान का उद्देश्य सैनिकों में साहसिक गतिविधि के प्रति रुचि बढ़ाकर सामूहिक कार्यक्षमता, धैर्य, साहस, सैन्य भावना को मजबूत करना है।