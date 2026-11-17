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कैडेट बालक वर्ग के अंडर-37 किग्रा में अरमान खान ने स्वर्ण, सिद्धार्थ चित्रांश ने रजत और अनुज चौहान ने कांस्य पदक जीता। अंडर-41 किग्रा में सार्थक सक्सेना पहले, लक्ष्य रस्तोगी दूसरे और यासीन मौर्य तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-45 किग्रा में आधि ने स्वर्ण और शिवम ने रजत पदक हासिल किया।कैडेट बालिका वर्ग के अंडर-33 किग्रा में शताक्षी राठौर ने स्वर्ण और श्रीषित यादव ने रजत पदक जीता। अंडर-41 किग्रा में पीहू वर्मा ने पहला, गुंगुन ने दूसरा और अनन्या वशिष्ठ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-44 किग्रा में अदिति ने स्वर्ण, दिव्यांशी ने रजत और भूमिका सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया।एसोसिएशन के चेयरमैन जीके शर्मा ने बताया कि फ्रेशर्स वर्ग की टीम चैंपियनशिप में श्रीचैतन्य टेक्नो स्कूल ने पहला स्थान हासिल किया। बॉबी ताइक्वांडो अकादमी दूसरे और अभय ताइक्वांडो अकादमी तीसरे स्थान पर रही। कलर एवं ब्लैक बेल्ट वर्ग की टीम चैंपियनशिप में अभय ताइक्वांडो अकादमी विजेता बनी। जोगेंद्र ताइक्वांडो अकादमी को दूसरा और साईं ताइक्वांडो अकादमी को तीसरा स्थान मिला।