Bareilly News: भाई को तिलक कर की लंबी उम्र की कामना

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शाही में त्योहार के अलावा बसावनपुर गांव के ब्रह्मदेव स्थल पर आयोजित मेले की भी रौनक रही। भीड़ के कारण आसपास के मार्गों पर व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। नवाबगंज, क्योलड़िया, सेंथल, कुंडरा कोठी, मीरगंज, सिरौली, बहेड़ी, फतेहगंज पूर्वी, अलीगंज, रामनगर आदि क्षेत्रों में मिठाई और फल विक्रेताओं की चांदी हुई। वाहनों में यात्रियों की भीड़ रही। सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट तैनात रहीं। शेरगढ़ में यातायात सुचारू रखने के लिए चार पहिया वाहनों को बाइपास से गुजारा गया। बिशारतगंज रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ रही। गुलड़िया में त्योहार के दिन मिठाइयों के दाम बढ़ गए। एक हजार रुपये प्रति किलो तक मिठाइयां बिकीं। आंवला नगर पालिका परिषद ने भाई दूज पर बहनों के लिए फ्री ई-रिक्शा सेवा शुरू की। पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली ने इन रिक्शों को हरी झंडी दिखाई।कलम-दवात की पूजा कर की खुशहाली की कामनाआंवला। कायस्थ समाज के लोगों ने यम द्वितीया पर मोहल्ला बसंत विहार में अपने आराध्य चित्रगुप्त का पूजन किया। कलम-दवात की पूजा कर खुशहाली और समाज के उत्थान की कामना की। समाजसेवी डॉ. संजय सक्सेना ने बताया कि उनके साथ श्रद्धालुओं ने सामूहिक आरती की। प्रसाद ग्रहण कर भाई दूज की शुभकामनाएं दीं। समाज में एकता, संस्कार और सेवा की भावना मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान कौशल किशोर सक्सेना, दुर्गेश सक्सेना, नवीन सक्सेना, निखिल सक्सेना, विजय सक्सेना, सुधीर सक्सेना आदि मौजूद रहे।