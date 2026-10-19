Bareilly News: अंश, शिवम, संचित और गीतांश बने विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 19 Oct 2026 01:43 AM IST
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बरेली। एई लॉन टेनिस अकादमी की ओर से एलेन क्लब में रविवार को बरेली टेनिस टूर्नामेंट का शानदार आगाज हुआ। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
रविवार को पुरुष एकल वर्ग में अंश ने तनु को 6-2 से, शिवम ने मुकुल को 6-1 से और संचित ने गीतांश को 6-3 से मात दी। अंडर-18 वर्ग में गीतांश ने शिवम को 6-1 से तथा आयुष ने लक्ष्य को 6-3 के अंतर से पराजित किया। अंडर-14 वर्ग में शंभू ने युगांश को 6-0 से, शिवम ने आरव को 6-7 से, प्रहलाद ने राज को 6-4 से और आरिश ने सिद्धार्थ को 6-1 से हराया। अंडर-12 वर्ग में आरव ने अद्विक को 6-4 से, गौरांश ने आयुष को 6-4 से और अविराल ने वेदांश को 6-0 से पराजित किया।
पुरुष युगल वर्ग में गौरव और निमिष की जोड़ी ने शिवम और शंभू को 6-2 से तथा सौरभ और गीतांश की जोड़ी ने अंकुर और जय को 6-2 से मात दी। अंडर-10 वर्ग में कृशाव ने यशिका को 6-2 से और अद्विक ने शिविका को 6-2 से हराया। वहीं बालिका अंडर-14 वर्ग में यशिका ने फातिमा को 6-4 से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। इस दौरान अंशु पाल, सौरभ सिंह, वरुण द्विवेदी, रेफरी शुभम पाल आदि मौजूद रहे।
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रविवार को पुरुष एकल वर्ग में अंश ने तनु को 6-2 से, शिवम ने मुकुल को 6-1 से और संचित ने गीतांश को 6-3 से मात दी। अंडर-18 वर्ग में गीतांश ने शिवम को 6-1 से तथा आयुष ने लक्ष्य को 6-3 के अंतर से पराजित किया। अंडर-14 वर्ग में शंभू ने युगांश को 6-0 से, शिवम ने आरव को 6-7 से, प्रहलाद ने राज को 6-4 से और आरिश ने सिद्धार्थ को 6-1 से हराया। अंडर-12 वर्ग में आरव ने अद्विक को 6-4 से, गौरांश ने आयुष को 6-4 से और अविराल ने वेदांश को 6-0 से पराजित किया।
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पुरुष युगल वर्ग में गौरव और निमिष की जोड़ी ने शिवम और शंभू को 6-2 से तथा सौरभ और गीतांश की जोड़ी ने अंकुर और जय को 6-2 से मात दी। अंडर-10 वर्ग में कृशाव ने यशिका को 6-2 से और अद्विक ने शिविका को 6-2 से हराया। वहीं बालिका अंडर-14 वर्ग में यशिका ने फातिमा को 6-4 से पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया। इस दौरान अंशु पाल, सौरभ सिंह, वरुण द्विवेदी, रेफरी शुभम पाल आदि मौजूद रहे।
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