Bareilly News: लभारी चौकी के पास मिले पशुओं के अवशेष, केस दर्ज

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मीरगंज। लभारी पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर एक खेत में पशुओं के अवशेष मिलने से क्षेत्र में हलचल रही। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर जांच की और मामले के खुलासे के लिए दो टीमें गठित की हैं। हालांकि पुलिस ने मामले में शुक्रवार रात अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।पशुओं के अवशेष मिलने की जानकारी के बाद सीओ मीरगंज अजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। खेत मालिक मंगलसेन और गांव निवासी लोकमन ने सबसे पहले पशुओं के अवशेष पड़े होने की जानकारी दी थी। जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी ने बताया कि शुक्रवार सुबह खेत मालिक ने उन्हें गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना दी थी। पुलिस चौकी के इतने नजदीक अवशेष मिलने से लोगों में नाराजगी है। उप पशु चिकित्सा अधिकारी कुलदीप अहलावत ने बताया कि मौके पर पशु की खाल और मांस नहीं मिला है। इसलिए अभी यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि अवशेष किस पशु के हैं। नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मौके पर मिले अवशेष किसी जानवर के प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मामले के खुलासे के लिए थाना पुलिस और सर्विलांस टीम समेत दो टीमें लगाई गई हैं। अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।