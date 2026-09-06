Bareilly News: पशुपालन विभाग मिनिस्टीरियल एम्प्लाइज एसोसिएशन का चुनाव संपन्न
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 06 Sep 2026 01:52 AM IST
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बरेली। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग मिनिस्टीरियल एम्प्लाइज एसोसिएशन बरेली मंडल का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों ने मतदान किया। चुनाव में इंद्र भूषण गौतम को अध्यक्ष और हरीश कुमार सागर को महामंत्री चुना गया। साथ ही उदय भान सिंह और मो. असलम वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनुराग सक्सेना उपाध्यक्ष और नितीश कुमार सिंह कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रदेश महामंत्री अखंड प्रताप सिंह, प्रदेश संरक्षक अंबर वीर सिंह, नीलेश कुमार सक्सेना, कलीम जमाल, रविंद्र स्वरूप सागर, आदिल रशीद नकवी, अफसर हुसैन, रेनू, अमिता, सुजाता सक्सेना, अंजली, आशीष गंगवार, निर्भय आजाद, विनीता सक्सेना समेत कई लोग मौजूद रहे।
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