फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Anik and Aamir triumph in the zonal athletics competition.

Bareilly News: जोनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अनिक-आमिर ने मारी बाजी

Wed, 07 Oct 2026 03:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:14 AM IST
विज्ञापन
Anik and Aamir triumph in the zonal athletics competition.
रिठौरा। जेपीएन इंटर कॉलेज में हुई दो दिवसीय जोनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने प्रतिभा का लोहा मनवाया। खेल प्रशिक्षक राजेश कुमार गंगवार ने बताया कि बालक वर्ग (अंडर-17) में अनिक शर्मा 100, 200, 400 मीटर दौड़ में प्रथम रहे। मोहम्मद आमिर ने 1500, 3000 मीटर दौड़ जीती। लॉन्ग जंप और जैवलिन थ्रो में सनी पहले स्थान पर रहे। देवेंद्र 3000 मीटर दौड़ और जितेंद्र जैवलिन थ्रो में द्वितीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग (अंडर-14) में शाहे उम्मय ने 400, 600 मीटर दौड़ जीती। कनक यादव 200, 400 मीटर दौड़ में द्वितीय रहीं। सोनम ने लॉन्ग जंप में दूसरा स्थान पाया। प्रतियोगिता में दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज, एसएसटी इंटर कॉलेज, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बढ़ेपुरा, बीजामऊ आदि के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed