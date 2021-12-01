Bareilly News: शिकायत से नाराज होकर महिला और बेटियों को पीटा, कपड़े फाड़े
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:59 AM IST
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बरेली। प्रेमनगर क्षेत्र में शिकायत करने से नाराज दबंगों ने महिला व उसकी बेटियों को पीट दिया। कपड़े भी फाड़ दिए। महिला का आरोप है कि हमलावरों की चौकी व थाना पुलिस से दोस्ती है। प्रेमनगर थाने में महिला की तरफ से अब रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बानखाना चौकी इलाके की महिला ने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि उसने सुमन, किशन और हरीश के खिलाफ शिकायत की थी। इस वजह से ये लोग रंजिश मानते हैं। आरोप लगाया कि एक सितंबर को सुमन, हरीश, किशन और मंगलसेन घर पर आकर गाली देने लगे। विरोध करने पर गला पकड़कर नीचे गिरा दिया। कपड़े फाड़कर अर्धनग्न कर दिया। बेटियां बचाने आईं तो उनके साथ भी बदसलूकी की। महिला के मुताबिक, उसने पहले प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप लगाया कि हमलावरों की थाना व चौकी पुलिस से दोस्ती है।
तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच करके कार्रवाई की जाएगी। किसी खास कर्मचारी के विरुद्ध कोई आरोप है तो उसकी भूमिका की जांच भी करवा ली जाएगी। - मानुष पारीक, एसपी सिटी
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बानखाना चौकी इलाके की महिला ने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि उसने सुमन, किशन और हरीश के खिलाफ शिकायत की थी। इस वजह से ये लोग रंजिश मानते हैं। आरोप लगाया कि एक सितंबर को सुमन, हरीश, किशन और मंगलसेन घर पर आकर गाली देने लगे। विरोध करने पर गला पकड़कर नीचे गिरा दिया। कपड़े फाड़कर अर्धनग्न कर दिया। बेटियां बचाने आईं तो उनके साथ भी बदसलूकी की। महिला के मुताबिक, उसने पहले प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप लगाया कि हमलावरों की थाना व चौकी पुलिस से दोस्ती है।
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तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच करके कार्रवाई की जाएगी। किसी खास कर्मचारी के विरुद्ध कोई आरोप है तो उसकी भूमिका की जांच भी करवा ली जाएगी। - मानुष पारीक, एसपी सिटी
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