आरोप : जमीन बैनामा कराने के नाम पर हड़पे 50 हजार रुपये

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शिकायत के मुताबिक, पीड़िता शबाना ने आरोप लगाया है कि जमीन के सौदे के नाम पर शाही थाना क्षेत्र के गांव म्यूडी बुजुर्ग के एक व्यक्ति ने उससे 50 हजार रुपये लिए। बताया कि दो लोगों के सामने आधा बीघा जमीन डेढ़ लाख रुपये में तय हुई थी। 10 अगस्त को रकम देने के दौरान 100 रुपये के स्टांप पेपर पर रसीद भी लिखवाई गई थी। बाद में जानकारी हुई कि उक्त जमीन सौदा करने वाले की नहीं है। 25 अगस्त को आरोपी स्वयं ही मुकर गया।रकम वापस करने के लिए 15 दिन का समय मांगा, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी रुपये नहीं लौटाए। अब वह धमकी दे रहा है। सीओ अजय कुमार ने बताया कि मामले में जांच के आदेश दिए हैं। संवाद