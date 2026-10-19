Bareilly News: पीईटी परीक्षा के लिए अतिरिक्त बसों का होगा संचालन, बढ़ेंगे फेरे
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:30 AM IST
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पीलीभीत। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को लेकर रोडवेज डिपो ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में 25, 30 अक्तूबर और एक नवंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें रोजाना करीब दस हजार से अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। स्थानीय मार्गों पर अतिरिक्त बसों के संचालन के अलावा फेरे भी बढ़ाए जाएंगे।
परीक्षा के दौरान बसों में यात्रियों की बढ़ने वाली संख्या को देखते हुए स्थानीय मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों का जोर रहेगा कि परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों की उपलब्धता बनी रहे। इसके साथ ही प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी, ताकि जरूरत के अनुसार बसों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। एआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही चौराहों पर विशेष निगरानी की जाएगी।
बरेली मार्ग पर पांच, शाहजहांपुर मार्ग पर तीन अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी
विभागीय अफसरों के अनुसार, मौजूदा समय में बरेली मार्ग पर दस बसों का संचालन किया जा रहा है। बसों की बढ़ोतरी के बाद 15 बसें संचालित की जाएगी। इसके साथ ही फेरे बढ़ाए जाएंगे। वहीं, शाहजहांपुर मार्ग पर संचालित दो बसों संचालित है। यहां पर पांच बसों का संचालन किया जाएगा। पूरनपुर मार्ग पर संचालित छह बसों के सापेक्ष दस बसें चलाई जाएंगी।
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परीक्षा के दौरान बसों में यात्रियों की बढ़ने वाली संख्या को देखते हुए स्थानीय मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों का जोर रहेगा कि परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों की उपलब्धता बनी रहे। इसके साथ ही प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी, ताकि जरूरत के अनुसार बसों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। एआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही चौराहों पर विशेष निगरानी की जाएगी।
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बरेली मार्ग पर पांच, शाहजहांपुर मार्ग पर तीन अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी
विभागीय अफसरों के अनुसार, मौजूदा समय में बरेली मार्ग पर दस बसों का संचालन किया जा रहा है। बसों की बढ़ोतरी के बाद 15 बसें संचालित की जाएगी। इसके साथ ही फेरे बढ़ाए जाएंगे। वहीं, शाहजहांपुर मार्ग पर संचालित दो बसों संचालित है। यहां पर पांच बसों का संचालन किया जाएगा। पूरनपुर मार्ग पर संचालित छह बसों के सापेक्ष दस बसें चलाई जाएंगी।
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