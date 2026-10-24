फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Accused sent to jail in case involving assault and firing over a romantic affair

Bareilly News: प्रेम-प्रसंग में मारपीट व फायरिंग मामले में आरोपी को भेजा जेल

Sat, 24 Oct 2026 02:45 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Accused sent to jail in case involving assault and firing over a romantic affair
आंवला। पिछले सप्ताह शनिवार को सरेशाम प्रेम प्रसंग के चलते दो पक्षों में हुई फायरिंग और युवक को लाठी-डंडों व फरसे से पीटते हुए घसीट कर ले जाने के मामले में थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। वायरल वीडियो और दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मोहल्ला लठैता निवासी आरोपी तरुण सिंह को शुक्रवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, मोहल्ला निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति को आरोपियों ने लाठी-डंडों व फरसे से हमला कर पिटाई लगाई और उसे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए थे। इस मामले में पीड़िता की ओर से छह नामजद व तीन अज्ञात पर मामला दर्ज कराया गया था। शुक्रवार दोपहर पुलिस ने आरोपी को रोडवेज बस स्टॉपेज से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दूसरे पक्ष की बेटी से उसका प्रेम प्रसंग था। 15 अक्तूबर को वह युवती के साथ बरेली के एक मॉल में घूमने गया था, जिसकी जानकारी होने पर मोहित गुप्ता ने अपने साथियों के साथ बरेली आकर उसके साथ मारपीट की थी। इसी मारपीट से क्षुब्ध होकर उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया।सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed