Bareilly News: अलीगंज में रामरतन हत्याकांड में आरोपी को भेजा गया जेल

विज्ञापन

परिजनों के अनुसार, बीते दिन रघुवीर पाल के यहां श्राद्ध कार्यक्रम में आए बहनोई रामरतन की खेत में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शनिवार को हत्यारोपी दशरथ को आला-ए-कत्ल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने रघुवीर पाल की तहरीर पर हरपाल, मुकुट, नन्हे, लाखन और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की थी।लगभग एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए विहारीपुर गांव के पास स्थित तालाब के किनारे झाड़ियों से आला-ए-कत्ल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी दशरथ ने हत्या किये जाने का जुर्म कबूल किया है।सीओ हेमंत उपाध्याय का कहना है कि मामले में आरोपी युवक दशरथ को कोर्ट में पेश किया गया है। संवाद