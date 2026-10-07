Bareilly News: दलित छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी भेजा गया जेल

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बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, रिपोर्ट

फरीदपुर। क्षेत्र के एक गांव में मासूम बच्ची को चीज का लालच देकर घर ले जाकर आरोपी ने उससे दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची बमुश्किल आरोपी से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मोज्जम के खिलाफ मामला दर्ज किया है।फरीदपुर सीओ संदीप सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी की तलाश जारी है। संवाद

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नवाबगंज। दलित छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी गौरव राठौर को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया है। छात्रा के पिता ने गौरव और उसके साथी गौतम समेत एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार, तीन अक्तूबर को गौरव राठौर ने छात्रा को घर छोड़ने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका साथी गौतम पास में खड़ा रहा। छात्रा के विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। परिजनों को जानकारी मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। सीओ नीलेश मिश्रा के अनुसार, कोर्ट में पेश कर आरोपी को जेल भेजा गया है। संवाद