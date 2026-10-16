फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   A young man was abducted for the purpose of murder; he was driven around in a vehicle all night and subjected to beatings.

Bareilly News: हत्या के लिए युवक का अपहरण रातभर गाड़ी में घुमाकर पीटते रहे

Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
विज्ञापन
A young man was abducted for the purpose of murder; he was driven around in a vehicle all night and subjected to beatings.
बरेली। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक युवक का अपहरण कर आरोपी उसे गाड़ी में घुमाते और पीटते रहे। वह उसकी हत्या कर शव फेंकने के लिए उपयुक्त जगह तलाशते रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए।
विज्ञापन

तड़के चार बजे युवक आरोपियों को गच्चा देकर भाग आया। पुलिस ने अपहरण और मारपीट में वांछित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे दो तमंचे, तीन कारतूस, दो चाकू और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है।
विज्ञापन

सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि मोनू राठौर नाम का युवक बिथरी क्षेत्र के गांव बिचपुरी में किराये पर रहता है। बुधवार रात साढ़े आठ बजे छह लोग उसके कमरे में घुसे और उसकी पिटाई कर दी। उसे जबरन कार में बैठा ले गए। मोनू ने पुलिस को बताया कि आरोपी नशे में थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उसे कार से रातभर घुमाते रहे और पिटाई करते रहे। उसे जान से मारने की धमकी देकर खामोश रहने के लिए कहा। तड़के चार बजे जब इन लोगों ने जंगली इलाके में कार रोकी तो अधिकतर लोग नशे में थे। सभी एक-एक करके लघुशंका करने बाहर निकले। मौके का फायदा उठाकर मोनू वहां से भाग निकला।
मोनू सीधे बिथरी चैनपुर थाने आया और थाना प्रभारी को आपबीती सुनाई। पुलिस ने अपहरण और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर दो टीमें गठित की गईं।

बृहस्पतिवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पंचवटी एन्क्लेव में पानी की टंकी के पास कार के साथ मौजूद हैं। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें डोहरिया गांव निवासी महावीर राठौर, बृजेश, दिनेश, मनोज वाल्मीकि व पीलीभीत के बरखेड़ा थाने के गांव रुद्रपुर निवासी ऋषिपाल शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed