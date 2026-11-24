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गांव के शिव दयाल ने बताया कि वह परिवार सहित कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रामगंगा मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच पत्नी यशोदा देवी दोपहर करीब एक बजे नहाने के लिए घर के पास दूसरे मकान में चली गईं। उस मकान के आंगन में पहुंचने पर बंदर धमाचौकड़ी मचा रहे थे।इससे बिजली का तार टूटकर यशोदा के हाथ से लगता हुआ जमीन पर गिरा। यशोदा को झटका लगा। वह तार को अपने से दूर करने लगीं तो करंट की चपेट में आकर बेहोश हो गईं। चीख सुनकर परिजन उनको निजी वाहन से सीएचसी ले गए। वहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। यशोदा की मौत से तीन बेटियां और एक बेटा गमगीन है।सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि सीएचसी स्टाफ से मिली सूचना पर पुलिस वहां गई थी। परिजन ने शव का पोस्टमॉर्टम या किसी भी प्रकार की कार्रवाई कराने से इन्कार कर दिया।खेल रहे मासूम के दोनों पैरों पर कुत्ते ने काटाआंवला। तहसील क्षेत्र के गांव ढकौरा में सोमवार को घर के बाहर खेल रहे साढ़े तीन वर्षीय मासूम जितिन को कुत्ते ने काट लिया। उसकी दोनों जांघों पर गहरा जख्म हुआ है।धारा सिंह ने बताया कि गांव में जगह-जगह कूड़ा पड़ा रहता है। इस कारण कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। कुत्ते खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। एक हिंसक कुत्ता एक माह में कम-से-कम छह लोगों पर हमला कर चुका है। बेटा जितिन रविवार को घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान हिंसक कुत्ते ने उसको भी काट लिया। चीख सुनकर परिजन बाहर आए और घायल जितिन को सीएचसी ले गए। घाव बढ़ा होने के कारण वहां मौजूद डॉ. विकास यादव ने बच्चे के एंटी रेबीज सीरम लगाया। कुछ देर बाद जितिन को घर भेज दिया गया। धारा सिंह ने बताया कि वह ग्राम प्रशासक से कुत्तों को पकड़वाने की मांग करेंगे।सोमवार को लगीं 85 एआरवीसीएचसी प्रभारी डॉ. विनय पाल और चिकित्सक डॉ. विकास यादव ने बताया कि सीएचसी में सोमवार को कुत्ता, बंदर और बिल्ली के हमलों में घायल 85 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) लगाई गईं। इनमें से 40 लोग ऐसे थे, जो सोमवार को ही हमलों में घायल हुए थे। डॉ. विनय यादव ने बताया कि रोज औसतन 50 लोग एआरवी लगवाने आते हैं।वर्जननगर पालिका आंवला और वन विभाग की संयुक्त टीम बनाई जाएगी। अभियान चलाकर बंदरों और कुत्तों को पकड़वाया जाएगा। इसका निर्देश पालिका प्रशासन को दिया गया है। वहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एआरवी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। - सुशील कुमार मिश्र, एसडीएम आंवला