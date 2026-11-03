Bareilly News: सांप ने युवक को डसा, इलाज के 12 घंटे बाद आया होश, जान बची

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शीशगढ़। सियाठेरी गांव में रविवार रात 26 वर्षीय प्रशांत सिंह शोलंकी को सांप ने डस लिया। समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच गई। परिजनों के अनुसार, प्रशांत घर में सो रहा था, तब सांप ने उसके हाथ में डसा। पिता नरेंद्र सिंह शोलंकी ने सांप को पकड़ा। परिजन उसे तुरंत बिलासपुर के जोसफनगर ले गए। डॉक्टर ने उपचार किया। करीब 12 घंटे के बाद प्रशांत को होश आया। डॉक्टर ने सांप को कोबरा प्रजाति का बताया, जिसे बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। संवाद