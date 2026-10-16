फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   A light drizzle accompanied by a dust storm

Bareilly News: धूल भरी आंधी के साथ हुई बूंदाबांदी

Fri, 16 Oct 2026 03:13 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:13 AM IST
विज्ञापन
A light drizzle accompanied by a dust storm
बरेली। जिले के मौसम में शुक्रवार को एक बार फिर बदलाव हुआ। दोपहर बाद काले बादल छाने के साथ ही धूल भरी आंधी चली। डीडीपुरम, राजेंद्रनगर और डेलापीर समेत अन्य इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। रात में भी बादल छाए रहे।
विज्ञापन

मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव आया है। उन्होंने शुक्रवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बौंछारें पड़ने की संभावना जताई है। हवा की रफ्तार 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई दे रहा है। सुबह-शाम ठंड का अहसास होने लगा है। बृहस्पतिवार को जिले का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed