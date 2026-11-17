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प्रमोद शर्मा ने शनिवार देर रात पुलिस को सूचना दी कि उनके पिता राम बहादुर शर्मा (70) मृत अवस्था में अपने दूसरे मकान में पड़े हैं। राम बहादुर डिप्टी जेलर थे और दस साल पहले रिटायर हो चुके थे। उनका यह मकान बालाजी कॉलोनी, खजुरिया घाट में स्थित है जो पूरा नहीं बना है। पुलिस के मुताबिक, राम बहादुर का शव खुले जीने के नीचे पड़ा था। सिर पर दो जगह चोट और अंदरूनी रक्तस्राव हुआ था। पोस्टमाॅर्टम में सिर में चोट से मौत की पुष्टि हुई।जांच में एक मेज पर दो थालियों में भोजन रखा मिला। मेज के नीचे स्टील के दो गिलास और एक प्लास्टिक का जग मिला। छत पर एक चटाई थी और एक कटोरी में दाल मखनी रखी थी।पुलिस ने संदेह पर डिप्टी जेलर के ही नाम के राम बहादुर चौकीदार से पूछताछ की। फुटेज चेक की, पता लगा कि डिप्टी जेलर के साथ उस रात हरिशंकर शर्मा था, जो भोजीपुरा के लाड़पुर का निवासी है। ब्यूरो