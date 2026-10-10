Bareilly News: दिल्ली जाने-आने वाली 13 ट्रेनें निरस्त, यात्रियों की बढ़ी मुश्किल
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 10 Oct 2026 01:03 AM IST
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बरेली। सेंट्रल दिल्ली में शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले रेलवे ने दिल्ली जाने-आने वाली 14 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। छह गाड़ियां शुक्रवार को नहीं चलाई गईं, जबकि सात का संचालन शनिवार को नहीं किया जाएगा। अचानक ट्रेनों को निरस्त किए जाने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रोडवेज बसों पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया है।
मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि शुक्रवार को 12559 वाराणसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 12581 वाराणसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 12229 लखनऊ-नई दिल्ली मेल, 12429 लखनऊ-नई दिल्ली सुपरफास्ट, 54075 बरेली-दिल्ली पैसेंजर, 54076 दिल्ली-बरेली पैसेंजर का संचालन नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि 12560 नई दिल्ली-वाराणसी एक्सप्रेस, 12582 नई दिल्ली-वाराणसी एक्सप्रेस, 15303 कासगंज-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, 12230 नई दिल्ली-लखनऊ मेल, 12430 नई दिल्ली-लखनऊ सुपरफास्ट, 54075 बरेली-दिल्ली पैसेंजर, 54076 दिल्ली-बरेली पैसेंजर और 12056 देहरादून-नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस शनिवार को भी निरस्त रहेंगी।
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मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि शुक्रवार को 12559 वाराणसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 12581 वाराणसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 12229 लखनऊ-नई दिल्ली मेल, 12429 लखनऊ-नई दिल्ली सुपरफास्ट, 54075 बरेली-दिल्ली पैसेंजर, 54076 दिल्ली-बरेली पैसेंजर का संचालन नहीं किया गया।
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उन्होंने बताया कि 12560 नई दिल्ली-वाराणसी एक्सप्रेस, 12582 नई दिल्ली-वाराणसी एक्सप्रेस, 15303 कासगंज-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, 12230 नई दिल्ली-लखनऊ मेल, 12430 नई दिल्ली-लखनऊ सुपरफास्ट, 54075 बरेली-दिल्ली पैसेंजर, 54076 दिल्ली-बरेली पैसेंजर और 12056 देहरादून-नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस शनिवार को भी निरस्त रहेंगी।
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