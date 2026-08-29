फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   119 crore turnover on the festival of threads

Bareilly News: धागों के त्योहार पर 119 करोड़ का कारोबार

Sat, 29 Aug 2026 02:07 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
119 crore turnover on the festival of threads
बरेली। रक्षाबंधन पर महंगाई के बावजूद बाजारों में ग्राहक उमड़े। मिठाई, सराफा, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की खूब बिक्री हुई। कुल 119 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है।
विज्ञापन

त्योहार को लेकर सप्ताहभर से बाजारों में रौनक बनी हुई थी। बृहस्पतिवार देर रात तक शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारी का दौर जारी रहा। शुक्रवार को भी बाजारों में ग्राहकों की कतार रही। कोहाड़ापीर, सुभाषनगर, श्यामगंज, कुतुबखाना, राजेंद्रनगर और डीडीपुरम जैसे प्रमुख इलाकों में मिठाई और कपड़ों की दुकानों पर खासी चहल-पहल देखने को मिली। शहर के रेस्त्रां, मॉल्स और थिएटरों में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुटी।
विज्ञापन

व्यापारियों के अनुसार, इस बार रक्षाबंधन पर 35 करोड़ रुपये की मिठाइयां बिकीं। काजू, पिस्ता और शुगर-फ्री मिठाइयों की विशेष मांग रही। लोगों ने कपड़ों की भी खूब खरीदारी की। ऑनलाइन कारोबार का सेगमेंट भी गुलजार रहा। व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि रक्षाबंधन पर हर सेगमेंट में अच्छा कारोबार रहा है। महंगाई के बाद भी लोगों ने खरीदारी की है। कुल 119 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोने-चांदी की राखियों और हल्के जेवरों की रही धूम
इस रक्षाबंधन पर पारंपरिक धागों के साथ सोने-चांदी की राखियों का क्रेज रहा। सामान्य और फैंसी राखियों की बिक्री करीब 25 करोड़ रुपये की रही। सराफा बाजार में भी रौनक देखने को मिली। सराफा कारोबारी संजीव औतार अग्रवाल ने बताया कि इस बार बहनों ने जहां सोने-चांदी की राखियों की खरीदारी की, वहीं भाइयों ने बहनों को चांदी की पायल, सोने की ईयरिंग, नोज पिन, लाइटवेट चेन और रिंग उपहार में दिए। कम वजन वाले सोने के जेवरों और चांदी की राखियों की मांग इस बार सबसे अधिक रही। सराफा सेगमेंट में करीब 20 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
सामान अनुमानित कारोबार
मिठाई 35

कपड़ा 15

सराफा 20

राखी 25

गिफ्ट आइटम 9

अन्य 15
नोट : आंकड़े व्यापार मंडल के अनुसार करोड़ रुपये में हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed