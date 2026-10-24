Bareilly News: छह साल में 10,996 मतदाता बढ़े, मतदान में सिर्फ 0.21% इजाफा

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वर्ष 2020 के चुनाव में 36,705 मतदाता थे, पर इस बार संख्या 47,701 रही। इस तरह 10,996 मतदाता बढ़े हैं। वहीं, मतदान करने वालों की संख्या 26,746 से बढ़कर 35,149 पहुंच गई। वर्ष 2020 में नौ जिलों में 73.48 फीसदी मतदान हुआ था। इस बार मत प्रतिशत बढ़कर 73.69 हो गया। यानी छह साल में मत प्रतिशत में 0.21 फीसदी की ही वृद्धि हुई।अमरोहा में मतदान में 10.66 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। वर्ष 2020 में यहां 83.22 फीसदी मतदान हुआ था जो इस बार बढ़कर 93.88 पहुंच गया। बरेली में भी मत प्रतिशत 6.21 अंक की बढ़ोतरी के बाद 65.81 से बढ़कर 72.02 फीसदी हो गया।पीलीभीत में 12.9 फीसदी घट गया मत प्रतिशतपीलीभीत में वर्ष 2020 में 74.63 फीसदी मतदान हुआ था, पर इस बार 61.73 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले। मत प्रतिशत 12.90 अंक घट गया। बिजनौर में भी मत प्रतिशत 72.55 से घटकर 68.12 रह गया। शाहजहांपुर, बदायूं में भी पिछली बार के मुकाबले कम मतदान हुआ। मुरादाबाद और रामपुर में मत प्रतिशत बढ़ा। हालांकि, संभल में मामूली गिरावट हुई।जिलेवार मतदान प्रतिशतजिला वर्ष 2020 वर्ष 2026बरेली 65.81 72.02बदायूं 72.33 70.67पीलीभीत 74.63 61.73शाहजहांपुर 74.07 70.82रामपुर 72.72 74.86मुरादाबाद 73.07 75.31संभल 72.95 71.42अमरोहा 83.22 93.88बिजनौर 72.55 68.12पिछले चुनाव के सापेक्ष कुछ जिलों में मत प्रतिशत बढ़ा तो कहीं कम हुआ है। ओवरऑल करीब 73 फीसदी मतदान हुआ जो अच्छा है। - शंभू कुमार, मंडलायुक्त, रिटर्निंग ऑफिसर