Barabanki News: सात दिन कोमा में रहे युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 02 Oct 2026 11:51 PM IST
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त्रिलोकपुर। जहांगीराबाद के बेरिया गांव निवासी अशोक कुमार (35) की शुक्रवार को मौत हो गई। वह करीब एक सप्ताह से कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। उनकी पत्नी प्रियंका ने जेठ समेत चार लोगों पर पिटाई का आरोप लगाया है। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर से घर लाते समय रास्ते में अशोक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
प्रियंका के मुताबिक, अशोक करीब एक माह पहले काम के सिलसिले में शाहजहांपुर गए थे। वहां बंडा चौराहा स्थित अमन की दुकान पर सेल्समैन का काम करते थे। उनके जेठ विनोद, रामनगर के थालूपुर निवासी सुशील, दूल्हापुर निवासी छोटेलाल और मोहम्मदपुर खाला के उमरी निवासी मनीष भी शाहजहांपुर में काम करते थे।
आरोप है कि 25 सितंबर को विनोद और सुशील के कहने पर मनीष व छोटेलाल ने अशोक की पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वह कोमा में चले गए। सूचना पर परिजन शाहजहांपुर पहुंचे। अशोक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली रेफर किया गया। सुधार नहीं होने पर बरेली से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। परिजनों के अनुसार, वहां उपचार के बाद अशोक को कोमा की हालत में घर ले जाने को कहा गया। शुक्रवार सुबह घर लौटते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।
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29 सितंबर को एसपी से की थी शिकायत
प्रियंका देवी ने 29 सितंबर को एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनके पति को जान से मारने की नीयत से पीटा गया। उनका कहना था कि शिकायत के बाद भी उस समय कार्रवाई नहीं हुई। सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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प्रियंका के मुताबिक, अशोक करीब एक माह पहले काम के सिलसिले में शाहजहांपुर गए थे। वहां बंडा चौराहा स्थित अमन की दुकान पर सेल्समैन का काम करते थे। उनके जेठ विनोद, रामनगर के थालूपुर निवासी सुशील, दूल्हापुर निवासी छोटेलाल और मोहम्मदपुर खाला के उमरी निवासी मनीष भी शाहजहांपुर में काम करते थे।
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आरोप है कि 25 सितंबर को विनोद और सुशील के कहने पर मनीष व छोटेलाल ने अशोक की पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वह कोमा में चले गए। सूचना पर परिजन शाहजहांपुर पहुंचे। अशोक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली रेफर किया गया। सुधार नहीं होने पर बरेली से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। परिजनों के अनुसार, वहां उपचार के बाद अशोक को कोमा की हालत में घर ले जाने को कहा गया। शुक्रवार सुबह घर लौटते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।
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29 सितंबर को एसपी से की थी शिकायत
प्रियंका देवी ने 29 सितंबर को एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनके पति को जान से मारने की नीयत से पीटा गया। उनका कहना था कि शिकायत के बाद भी उस समय कार्रवाई नहीं हुई। सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।