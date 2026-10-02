बिजली संकट: 140 गांव अंधेरे में, पेट्रोल व लाइटर लेकर उपकेंद्र पहुंचे किसान

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रात करीब 11 बजे जिलाध्यक्ष रवींद्र सिंह ग्रामीणों के साथ रानीगंज भट्ठा चौराहे पहुंचे। नायब तहसीलदार सैयद तहजीब हैदर, कोतवाल अरुण प्रताप सिंह और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शाहपुर के बृजेश वर्मा, अमरजीत रावत, राहुल, संदीप, विष्णु, रामू व सौरभ ने एसडीओ पर फोन न उठाने और अभद्रता का आरोप लगाया। किसान नेताओं के अनुसार मधवाजलालपुर, बनर्की, जोगामऊ, बंजरिया, कड़ाकापुर, बारातीपुरवा, रानीगंज, शाहपुर, सरसवां, अमरईगांव, पांडेयपुरवा, भुंड और कुतलूपुर समेत 140 गांव अंधेरे में हैं। निर्बाध आपूर्ति जल्द शुरू न होने पर हाईवे जाम की चेतावनी दी। अधिशासी अभियंता अभिजीत कुमार शाह ने जल्द आपूर्ति बहाल होने की बात कही।फतेहपुर। छेदा फीडर से जुड़े करीब 30 गांवों में नौ दिन से बिजली संकट है। पानी की टंकियों से आपूर्ति भी बंद है। एसडीओ अमर जीत वर्मा ने बताया कि गिरे खंभे ठीक किए जा रहे हैं।कोटवाधाम क्षेत्र के 10 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है। बिबियापुर सरायसुर्जन की 11 हजार लाइन के कई खंभे टूटे हैं। मुरई मोहरिया मधनापुर में तारों पर पेड़ गिरने से खंभे टूट गए। दरियाबाद ग्रामीण क्षेत्र के कई फीडर भी बंद हैं। एसडीओ राजवीर सिंह ने जल्द आपूर्ति सुचारू होने की बात कही।