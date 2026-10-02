Barabanki News: पिकअप की टक्कर से घायल बाइक सवार की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 02 Oct 2026 11:47 PM IST
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रामसनेहीघाट। लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रधान ढाबा के पास बृहस्पतिवार दोपहर तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से घायल बाइक सवार मनीष चौधरी (22) की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बरौलिया अजायब गांव निवासी मनीष करीब एक बजे बाइक से लखनऊ से घर लौट रहे थे। प्रधान ढाबा के पास पीछे से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें सीएचसी से जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया था। भाई शनि चौधरी के अनुसार, इलाज के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिया। सीओ रामसनेहीघाट सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी पिकअप चालक की तलाश कराई जा रही है।
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बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बरौलिया अजायब गांव निवासी मनीष करीब एक बजे बाइक से लखनऊ से घर लौट रहे थे। प्रधान ढाबा के पास पीछे से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें सीएचसी से जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया था। भाई शनि चौधरी के अनुसार, इलाज के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिया। सीओ रामसनेहीघाट सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी पिकअप चालक की तलाश कराई जा रही है।
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