Barabanki News: नवोदय में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 02 Oct 2026 11:52 PM IST
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त्रिवेदीगंज। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय सोनिकपुर में सत्र 2027-28 में कक्षा नौ और 11 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। प्रधानाचार्य आशुतोष मिश्र ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि पहले 30 सितंबर निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी 15 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। (संवाद)
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