विज्ञापन



मालिनपुर कृषि सेवा केंद्र से लौट रहे हूंसेपुर निवासी वेद प्रकाश यादव उर्फ बब्लू पर हमला हुआ। दो बाइकों पर सवार पांच अज्ञात युवकों ने पिटाई कर घायल कर दिया। हमले के बाद उनके शोर मचाने पर कृषि सेवा केंद्र के कर्मचारी बाहर निकले। लोगों को आता देख हमलावर मौके से भाग गए। घायल वेद प्रकाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार हुआ। पुलिस ने पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि हमलावरों की पहचान करने के साथ ही घटना की जांच की जा रही है।

