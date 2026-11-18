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पुलिस के अनुसार अलीपुर गांव निवासी मुदित बाइक से घर जा रहे थे। चौराहे के पास पीछे से आए तेज रफ्तार मिक्सर डंपर की टक्कर लगी और उछलकर सड़क पर गिरे मुदित को डंपर कुचलता हुआ चला गया। मुदित हेलमेट लगाए थे मगर उनकी जान नहीं बच सकी।ग्रामीणों ने बताया कि मुदित की करीब 10 साल पहले जूली वर्मा से शादी हुई थी। उनके पांच साल का एक बेटा है। वह इलेक्ट्रीशियन थे और लोगों के यहां काम करके परिवार का भरण पोषण करते थे। युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया। माती कोतवाल अजय त्रिपाठी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि मिक्सर डंपर चिनहट इलाके में एक निजी कंपनी का है। चालक को डंपर सहित हिरासत में लिया गया है। सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि तहरीर मांगी गई है। रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।