बाराबंकी: तालाब में डूबने से युवती की मौत, शौच के लिए निकली थी; पैर फिसलने से गिरी और गहरे पानी में चली गई

यूपी के बाराबंकी में घर से शौच के लिए निकली युवती की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उसका शव घर से करीब 100 मीटर दूर तालाब में उतराता मिला। घटना से परिवार में चीख पुकार मची हुई है।

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घटना रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के हथौधा गांव की है। गांव निवासी विनीता (23) की तालाब में डूबने से मौत हुई है। बताया गया कि वह शौच के लिए घर से निकली थी। पैर फिसलने से तालाब में गिर गई। वह गहरे पानी में चली गई।आसपास कोई मौजूद न होने से उसे समय पर मदद नहीं मिल सकी। जब तक लोगों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विनीता अपने चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी।