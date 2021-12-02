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Barabanki News: लिफ्ट लेकर युवक ने काटी जेब, एक लाख उड़ाए

Sat, 07 Nov 2026 12:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 07 Nov 2026 12:47 AM IST
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Young man picks pocket after hitching a ride, makes off with one lakh
कुर्सी। कस्बा कुर्सी के काजीपुरा मोहल्ला निवासी सुरेश चंद्र ने शुक्रवार शाम पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने बृहस्पतिवार शाम को वह कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगवाने घुंघटेर सीएचसी अस्पताल जा रहे थे।
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रास्ते में निजी अस्पताल के पास बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए दो युवकों ने उनसे एक युवक कुछ देर आगे छोड़ने का किया। उन्होंने एक युवक को अपनी बाइक पर बैठा लिया। आरोप है कि इसी दौरान पीछे बैठे दूसरे युवक ने उनकी पैंट की जेब काट एक लाख रुपये निकाल लिए। युवक कटकिनपुरवा के पास उतरकर अपनी बाइक से टिकैतगंज की ओर चले गए। सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि छानबीन की जा रही है।
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