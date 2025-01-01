Barabanki News: फसल क्षति का सर्वे सैटेलाइट से क्यों नहीं

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किसानों ने अमर उजाला की पहल का किया स्वागतभारतीय किसान यूनियन हरपालपुर के जिलाध्यक्ष विक्रांत सैनी ने कहा कि पराली जलाने के मामलों में सैटेलाइट से निगरानी कर किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसे में बाढ़ और बारिश से बर्बाद हुई फसलों का आकलन करने के लिए भी इसी तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा मिल सके। का कहना था कि प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को राहत देने के लिए भी सरकार को उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए।भारतीय किसान यूनियन आजाद के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने खाद की उपलब्धता और बिक्री व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी की जरूरत है, लेकिन उनकी मांग के अनुरूप खाद नहीं मिल रही है और एनपीके लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।दशहरी गुट के जिलाध्यक्ष निहाल अहमद ने कहा कि खाद की ओवररेटिंग भी हो रही है। उन्होंने मांग की कि किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराई जाए और निर्धारित दर पर बिक्री सुनिश्चित हो। किसान संगठन के जिलाध्यक्ष केके यादव ने जिला अस्पताल में लंबे समय से हृदय रोग विशेषज्ञ न होने और अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि इससे मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।किसान नेता लवकुश और जिला प्रभारी आफताब आलम ने जिला महिला अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि रात में गंभीर मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिल पाता। मरीजों को रेफर किए जाने के बाद परिजनों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। महिला किसान तसलीम खान ने कहा कि बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज को लेकर देरी हो रही है। रोजाना सैकड़ो को संख्या में मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी हो जाती है।