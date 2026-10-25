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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Tableaux of Shiva and Hanuman were presented during the Ram Barat (Lord Ram's wedding procession).

Barabanki News: राम बरात में प्रस्तुत कीं शिव और हनुमान जी की झांकियां

Sun, 25 Oct 2026 02:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 25 Oct 2026 02:31 AM IST
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Tableaux of Shiva and Hanuman were presented during the Ram Barat (Lord Ram's wedding procession).
त्रिवेदीगंज। जौरास गांव में तीन दिवसीय रामलीला मेला का शुभारंभ हुआ। शनिवार को पहले दिन भव्य राम बरात शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान गणेश, राम दरबार, शिव और हनुमान जी की झांकियां शामिल थीं।
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मां सरस्वती और पार्वती समेत अन्य देवी-देवताओं की झांकियां भी बरात का हिस्सा बनीं। बरात छबील, छंदरौली, पूरे भित्ती, मोधू का पुरवा, मकनपुर, शाहपुर और भिलवल चौराहा जैसे विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। रास्ते भर ग्रामीण, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संवाद
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