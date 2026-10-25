Barabanki News: स्वयं सहायता समूह की बैठक में आत्मनिर्भरता पर जोर

बैठक में समूह के संचालन, नियमित बचत, आजीविका संवर्धन और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा हुई। आलोक सिंह ने महिलाओं को आपसी सहयोग से रोजगार बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।ब्लॉक मिशन प्रबंधक पंकज पांडेय ने समूह की गतिविधियों को सुचारु रखने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की जानकारी दी। बैठक में पंकज पांडेय, सुनील कुमार, ग्राम पंचायत सचिव अमित कुमार, ग्राम प्रधान प्रशासक अशोक यादव, राहुल यादव सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। संवाद