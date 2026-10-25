फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   In the Ramlila performance, Angad killed Narantaka.

Barabanki News: रामलीला मंचन में अंगद ने नरांतक को मारा

Sun, 25 Oct 2026 02:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 25 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
In the Ramlila performance, Angad killed Narantaka.
रामलीला में मंचन करते हुए कलाकार
सिरौलीगौसपुर। सआदतगंज के रामलीला मैदान में शनिवार को रामलीला मंचन हुआ। इसमें नरांतक वध और लक्ष्मण को शक्ति लगने के प्रसंग का प्रस्तुत किया गया।
विज्ञापन

मंचन में रावण के पुत्र नरांतक ने युद्ध में वानर सेना पर कहर ढाया। अंगद ने घमासान युद्ध के दाैरान अपने मुक्के के प्रहार से उसका वध कर दिया। नरांतक की मृत्यु के बाद मेघनाद मैदान में उतरा। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घनघोर युद्ध हुआ।

मेघनाद ने अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी लक्ष्मण को राम दल में लाए, जिसके बाद श्रीराम का करुण विलाप हुआ। यह मार्मिक दृश्य देख दर्शकों की आंखों में आंसू छलक आए। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष दिलीप दीक्षित सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed