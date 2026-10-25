Barabanki News: रामलीला मंचन में अंगद ने नरांतक को मारा

मंचन में रावण के पुत्र नरांतक ने युद्ध में वानर सेना पर कहर ढाया। अंगद ने घमासान युद्ध के दाैरान अपने मुक्के के प्रहार से उसका वध कर दिया। नरांतक की मृत्यु के बाद मेघनाद मैदान में उतरा। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घनघोर युद्ध हुआ।मेघनाद ने अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी लक्ष्मण को राम दल में लाए, जिसके बाद श्रीराम का करुण विलाप हुआ। यह मार्मिक दृश्य देख दर्शकों की आंखों में आंसू छलक आए। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष दिलीप दीक्षित सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।