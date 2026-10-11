Barabanki News: गिदरापुर में नाबालिग से सामुदायिक शौचालय की सफाई का वीडियो वायरल

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वीडियो सामने आने के बाद पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि नाबालिग से रोजाना सामुदायिक शौचालय की साफ-सफाई कराई जा रही है और इसके बदले उसे बेहद कम मेहनताना दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सामुदायिक शौचालय के संचालन और रखरखाव के लिए केयरटेकर की व्यवस्था है, तो फिर सफाई की जिम्मेदारी नाबालिग को क्यों सौंपी गई। मामले ने पंचायत स्तर पर निगरानी और शौचालय संचालन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।सिरौलीगौसपुर के खंड विकास अधिकारी संजीव गुप्ता ने बताया कि वायरल वीडियो मिलने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।