Barabanki News: साबरमती एक्सप्रेस से गिरकर युवक की मौत, पहचान नहीं

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जीआरपी बुढ़वल के प्रभारी दुर्गेश कुमार के मुताबिक, दोपहर करीब 12:45 बजे बाराबंकी से गोंडा की ओर जा रही ट्रेन से युवक गिर गया। जीआरपी कर्मियों ने उसे ट्रैक से हटाया, लेकिन सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।तलाशी के दौरान युवक के पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था। जीआरपी मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।