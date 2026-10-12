Barabanki News: साबरमती एक्सप्रेस से गिरकर युवक की मौत, पहचान नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 12 Oct 2026 02:12 AM IST
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रामनगर। बुढ़वल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रविवार दोपहर साबरमती एक्सप्रेस से गिरकर करीब 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में 72 घंटे के लिए रखवाया है।
जीआरपी बुढ़वल के प्रभारी दुर्गेश कुमार के मुताबिक, दोपहर करीब 12:45 बजे बाराबंकी से गोंडा की ओर जा रही ट्रेन से युवक गिर गया। जीआरपी कर्मियों ने उसे ट्रैक से हटाया, लेकिन सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
तलाशी के दौरान युवक के पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था। जीआरपी मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।
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जीआरपी बुढ़वल के प्रभारी दुर्गेश कुमार के मुताबिक, दोपहर करीब 12:45 बजे बाराबंकी से गोंडा की ओर जा रही ट्रेन से युवक गिर गया। जीआरपी कर्मियों ने उसे ट्रैक से हटाया, लेकिन सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
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तलाशी के दौरान युवक के पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था। जीआरपी मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।
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