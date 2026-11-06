Barabanki News: बाराबंकी के बलबीर को उपराष्ट्रपति ने किया सम्मानित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उपराष्ट्रपति ने बलवीर के नाम के अनुरूप उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रेरणास्रोत बताया। अब बलबीर सिंह की नजरें बेल्जियम में होने वाले वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स पर टिकी हैं, जहां वे एक से आठ अगस्त 2027 तक ल्यूवेन में भारतीय तिरंगा लहराने के इरादे से उतरेंगे। राष्ट्रीय ऑर्गन ट्रांसप्लांट गेम्स में उपराष्ट्रपति ने बलवीर सिंह से अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान भी किया।शहर के लखपेड़ाबाग निवासी बलबीर सिंह वर्तमान में बंकी ब्लॉक में बाबू के पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ-साथ बैडमिंटन का अभ्यास जारी रखते हुए, बलबीर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने अर्जेंटीना, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी सहित विभिन्न देशों में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक हासिल किए हैं। उपराष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त करना उनके खेल सफर की एक बड़ी उपलब्धि है।2009 में दो किडनियां हो गईं थी खराबबलबीर का खेल सफर आसान नहीं रहा है। वर्ष 2009 में दोनों किडनियां खराब होने की जानकारी मिलने के बाद उन्हें 45 बार डायलिसिस करानी पड़ी। वर्ष 2011 में किडनी प्रत्यारोपण के बाद उन्हें नया जीवन मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खेल से नाता नहीं तोड़ा। परिवार के सहयोग और निरंतर अभ्यास के दम पर वे अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचे।बलबीर सिंह का कहना है कि अब उनका पूरा ध्यान बेल्जियम में होने वाले वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स पर है। वे अंगदान करने वाले लोगों को असली हीरो मानते हैं, क्योंकि एक अज्ञात अंगदाता के कारण ही उन्हें नया जीवन मिला और वे आज देश के लिए खेलने का सपना पूरा कर पा रहे हैं।बलवीर सिंह की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां:2015- अर्जेंटीना: स्वर्ण और कांस्य पदक2017-स्पेन: बैडमिंटन एकल में स्वर्ण पदक2019-यूनाइटेड किंगडम: खराब तबीयत के बावजूद रजत पदक2023-ऑस्ट्रेलिया: शानदार प्रदर्शन2025-जर्मनी: हंगरी व ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक