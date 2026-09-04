यूपी: 'कभी शादी मत करना' लिखकर युवक ने दी जान, जेब में मिला कई पन्नों का सुसाइड नोट; पेड़ से लटकी मिली लाश
बाराबंकी में एक युवक का शव आम के पेड़ से लटका मिला। उसकी जेब से कई पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें पत्नी और उसके भाइयों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
विस्तार
बाराबंकी में पत्नी और उसके भाइयों से प्रताड़ित होने का आरोप लगाते हुए पिकअप चालक ने आम के पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। शुक्रवार को कुर्सी क्षेत्र के भेड़हापुर निवासी सतीश यादव (30) का शव गांव से करीब एक किलोमीटर दूर माती क्षेत्र में मिला। मृतक की जेब से कॉपी के पन्नों पर लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें पत्नी समेत उसके भाइयों को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। एक पन्ने पर लिखी पंक्ति-‘बस, कभी शादी मत करना’ ने मामले को और मार्मिक बना दिया है।
पेड़ से शव लटका मिला
पुलिस के अनुसार, सतीश यादव पिकअप चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। शुक्रवार को वह अपनी पिकअप लेकर घर से निकला था। बाद में उसकी पिकअप माती क्षेत्र में खड़ी मिली और कुछ दूरी पर आम के पेड़ से उसका शव फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
तलाशी के दौरान सतीश की जेब से कॉपी के कई पन्नों पर लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक नोट में सतीश ने पत्नी मोनिका को आत्महत्या का कारण बताया है। साथ ही पत्नी के भाइयों उमेश और दिनेश पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
पत्नी से चल रहा था विवाद
पुलिस सुसाइड नोट की जांच के साथ ही सतीश और उसकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद की भी जानकारी जुटा रही है। घटना के बाद गांव में शोक के साथ ही कई तरह की चर्चाएं हैं। माती क्षेत्र के कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पत्नी और उसके भाइयों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।