यूपी: 'कभी शादी मत करना' लिखकर युवक ने दी जान, जेब में मिला कई पन्नों का सुसाइड नोट; पेड़ से लटकी मिली लाश

पेड़ से शव लटका मिला

पुलिस के अनुसार, सतीश यादव पिकअप चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। शुक्रवार को वह अपनी पिकअप लेकर घर से निकला था। बाद में उसकी पिकअप माती क्षेत्र में खड़ी मिली और कुछ दूरी पर आम के पेड़ से उसका शव फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।



तलाशी के दौरान सतीश की जेब से कॉपी के कई पन्नों पर लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक नोट में सतीश ने पत्नी मोनिका को आत्महत्या का कारण बताया है। साथ ही पत्नी के भाइयों उमेश और दिनेश पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।