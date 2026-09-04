Barabanki News: बारिश से सड़कंे लबालब, दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत

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गांव में उनका कच्चा मकान गिर गया था और वे नया घर बनवाने की तैयारी कर रहे थे। रात में वह अपने मकान से सटे पड़ोसी रामसुमिरन की कच्ची दीवार पर रखे टिन शेड के नीचे सो रहे थे। विज्ञापन

रात में अचानक मोहल्ले के लोग तेज आवाज के कारण जाग गए। लोग घर से बाहर निकले तो बरसात के कारण रामसुमिरन की दीवार गिरी पड़ी थी। लाेगों ने मलबा हटाकर सालिकराम को बाहर निकाला। उन्हे रामसनेहीघाट सीएचसी ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। विज्ञापन विज्ञापन

रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उधर, पोखरा क्षेत्र के गांवों में बारिश के कारण तीन घर गिर गए। त्रिवेदीगंज के महिमा पुर गांव में रामकिशुन का कच्ची मिट्टी का घर, बेलवा गांव में अयोध्या प्रसाद का घर व ब्लॉक हैदरगढ़ के पेचरुआ गांव में अंकित शुक्ला का मकान भी बारिश से ढह गया। गांव में उनका कच्चा मकान गिर गया था और वे नया घर बनवाने की तैयारी कर रहे थे। रात में वह अपने मकान से सटे पड़ोसी रामसुमिरन की कच्ची दीवार पर रखे टिन शेड के नीचे सो रहे थे।रात में अचानक मोहल्ले के लोग तेज आवाज के कारण जाग गए। लोग घर से बाहर निकले तो बरसात के कारण रामसुमिरन की दीवार गिरी पड़ी थी। लाेगों ने मलबा हटाकर सालिकराम को बाहर निकाला। उन्हे रामसनेहीघाट सीएचसी ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उधर, पोखरा क्षेत्र के गांवों में बारिश के कारण तीन घर गिर गए। त्रिवेदीगंज के महिमा पुर गांव में रामकिशुन का कच्ची मिट्टी का घर, बेलवा गांव में अयोध्या प्रसाद का घर व ब्लॉक हैदरगढ़ के पेचरुआ गांव में अंकित शुक्ला का मकान भी बारिश से ढह गया।

बाराबंकी। दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से शहरी व ग्रामीण इलाकों हुए जलभराव से सड़कों से लेकर जिला अस्पताल परिसर व बस अड्डा परिसर लबालब नजर आए। वहीं असंद्रा के पठकनपुरवा में बुधवार रात बारिश के कारण कमजोर हुई कच्ची दीवार गिरने से इसके मलबे में दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मजरे धनौली खास गांव में बुधवार देर रात कच्ची दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर सालिकराम कश्यप (64) की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।सालिकराम कश्यप अपने तीन बेटों के साथ दिल्ली में मजदूरी करते थे और करीब 20 दिन पहले गांव आए थे।