यूपी: बाराबंकी में एलपीजी टैंकर से कार की जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के सात लोग घायल; हालत नाजुक

लखनऊ-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर मसौली थाना क्षेत्र के नयागांव स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप के पास शनिवार सुबह ओवरटेक करने के प्रयास में कार सामने से आ रहे एलपीजी टैंकर से टकरा गई। भीषण हादसे में कार सवार एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए। इनमें दो महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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लखनऊ के बंगला बाजार निवासी गंगाराम का परिवार दीपावली मनाने कार से गोंडा जा रहा था। कार में परिवार के सात सदस्य सवार थे। नयागांव के पास चालक आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने लगा। इसी दौरान सामने से बहराइच की ओर जा रहे खाली एलपीजी टैंकर से कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।