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यूपी: बाराबंकी में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन पर हुआ था निर्माण

Tue, 10 Nov 2026 09:43 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, हैदरगढ़ (बाराबंकी)
अमर उजाला नेटवर्क, हैदरगढ़ (बाराबंकी) Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 10 Nov 2026 09:43 PM IST
सार

मामले में घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी उत्तम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। प्रशासन ने केवल उसके हिस्से का निर्माण गिराया है।

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UP: Bulldozer used on the house of an accused in a assault and murder case in Barabanki
दुष्कर्म-हत्या के आरोपी उतम सिंह का मकान ढहाती जेसीबी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी उत्तम सिंह के मकान के कुछ हिस्से को सोमवार शाम प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। जांच में मकान का कुछ निर्माण ग्राम समाज की जमीन पर पाया गया था। पुलिस की मौजूदगी में राजस्व प्रशासन ने जेसीबी से छप्पर और नए निर्माण को ध्वस्त कराया।

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दरअसल, पांच नवंबर को बालिका का शव गांव के पास बाग स्थित पुराने कुएं में मिला था। घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी उत्तम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। आरोपी तीन भाइयों में एक है। प्रशासन ने केवल उसके हिस्से का निर्माण गिराया है। उसकी मां के रहने वाले हिस्से को छोड़ दिया गया।
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आरोपी की पत्नी एक साल से बच्चे के साथ मायके में रह रही है। एसडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि जांच में आरोपी का मकान ग्राम समाज की जमीन पर बना मिला था। घटना के बाद भाजपा विधायक दिनेश रावत की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता दी गई।

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