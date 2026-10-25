Barabanki News: पैर पर चढ़ाया ट्रैक्टर, पिता व भाई को पीटा, रिपोर्ट दर्ज

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गांव के बाहर करीब 200 मीटर की दूरी पर रंजिश के कारण गुड्डू ने उनके पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इससे उसके दाहिने पैर में गंभीर चोट आई। इसके बाद शाम करीब साढ़े सात बजे विसर्जन से घर लौटते समय वासुदेव पाल ने साथियों के साथ लाठी-डंडे से उनके साथ पिता को पीटा।इतना ही नहीं, 22 अक्तूबर भाई जयहिंद को भी वासुदेव पाल लाठी से पीट दिया। सीओ रामसनेहीघाट सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद