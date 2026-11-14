Barabanki News: एक मासूम समेत तीन लोग डेंगू संक्रमित, अस्पताल में भर्ती

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, हरख निवासी चार वर्षीय बालक, बंकी निवासी 25 वर्षीय युवक और सूरतगंज निवासी 33 वर्षीय युवक डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। परिजनों ने बताया कि तीनों को पिछले एक सप्ताह से बुखार आ रहा था। निजी चिकित्सकों से इलाज कराने के बावजूद सुधार नहीं हुआ। इस पर चिकित्सकों की सलाह से डेंगू की जांच कराई गई। रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि और हालत बिगड़ने पर सभी को लखनऊ के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया।सीएमओ डॉ. रंजन गौतम ने बताया कि संबंधित सीएचसी अधीक्षकों को गांवों में शिविर लगाकर जांच कराने के आदेश दिए गए हैं।