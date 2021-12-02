Barabanki News: रामायण आज भी सिखाती है जीवन जीने की कला

विज्ञापन

कार्यक्रम के पहले दिन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं ने अपनी वाक्पटुता का प्रदर्शन किया। इस समागम का मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ी को महर्षि वाल्मीकि के कालजयी साहित्य से जोड़ना है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. सीताराम सिंह ने रामायण के आदर्शों को आज भी प्रासंगिक बताया। उन्होंने मानव जीवन में त्याग, करुणा, सत्य, न्याय और मर्यादा के महत्व पर जोर दिया। बी.ए. और बी.एस.सी. के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। मुस्कान भारती, साक्षी, अभिजीत वर्मा और प्रियंका चौधरी सहित कई प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में प्रोफेसर अनिल विश्वकर्मा, प्रोफेसर अमित कुमार, प्रोफेसर मनीष पाण्डेय और प्रोफेसर मानव सिंह उपस्थित रहे। समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव और हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिता सिंह ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। प्रोफेसर शार्दूल विक्रम सिंह, प्रोफेसर विजय वर्मा और डॉ. अजीज रज़ा भी मौजूद रहे। एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार की देखरेख में व्यवस्थाएं संभालीं। हिंदी विभाग के प्रोफेसर कृष्ण कांत चंद्रा ने मंच का कुशल संचालन किया। भाषण प्रतियोगिता का परिणाम 26 अक्तूबर को घोषित किया जाएगा।