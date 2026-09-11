Barabanki News: सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हाईवे पर लंबा जाम

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सपा नेता राजपाल कश्यप की अगुवाई में जुटे सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की शिथिल कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए चौराहे पर सुबह 10:30 बजे प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके चलते बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर यातायात व्यवस्था बाधित होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब दो किलोमीटर तक लगे जाम में फंसने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलना पड़ी।स्थिति को संभालने के लिए रामनगर, बदोसराय, मसौली सहित कई थानों का पुलिस बल चौराहे पर तैनात रहा। सपा नेता राजपाल कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार विनोद साहनी हत्याकांड में कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने प्रदेश में कानून राज के बजाय जंगल राज होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को पांच करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के साथ दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की। बमुश्किल प्रदर्शनकारियों को दोपहर करीब 12:45 बजे हाईवे से हटाया जा सका। इसके बाद भी हाईवे पर आवागमन धीरे-धीरे बहाल हुआ। प्रदर्शन में सूरज, संजय विद्यार्थी, महमूद सिद्दीकी, मोहम्मद कासिम सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।सपा नेताओं को डाक बंगले में बैठायाविनोद साहनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप, जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद, रामनगर विधायक हाजी फरीद महफूज किदवई, पूर्व मंत्री राकेश वर्मा, सदर विधायक धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजान किदवई, पूर्व जिलाध्यक्ष बहराइच लक्ष्मी नारायण यादव, प्रदेश सचिव सरताज चौधरी आदि को बुढवल चौराहे पर रोक लिया गया। इसके बाद इन सभी को रामनगर डाक बंगले में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बैठाया गया।