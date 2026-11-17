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सोमवार को पूरे दिन बीईओ कार्यालयों में शिक्षकों के अभिलेखों की फाइलें मंगाई गईं। एक-एक अभिलेख के आधार पर सभी प्रविष्टियां नए सिरे से भरी जाती रहीं। बीएसए नवीन कुमार पाठक के सख्त तेवर और दोबारा सूची तैयार करने में लापरवाही पर सीधे बीईओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी से अधिकारियों में खलबली रही। प्रशासनिक सख्ती के चलते दिनभर फाइलें खंगाली जाती रहीं।प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए तय अलग-अलग प्रारूपों के जरिए अभिलेखों का मिलान किया जा रहा है। बीएसए ने मंगलवार अपराह्न 12 बजे तक हर हाल में त्रुटिरहित हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि इस बार सूची पारदर्शी और सटीक बनाई जा सके। (संवाद)प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए जारी विशेष प्रारूपों में शिक्षकों की जन्मतिथि, मौलिक नियुक्ति तिथि, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण, मृतक आश्रित और 68500 शिक्षक भर्ती की प्रथम नियुक्ति तिथि सहित सभी डाटा दिनांक, माह और वर्ष फॉर्मेट में सेवा अभिलेखों से मिलाए जा रहे हैं।परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाया जा रहा है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सेवा अभिलेखों से मिलान कर मंगलवार अपराह्न 12 बजे तक अपडेट अनंतिम वरिष्ठता सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।-नवीन कुमार पाठक, बीएसए