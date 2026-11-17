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इस फेरबदल के तहत सूची से बाहर किए गए 12 कॉलेजों में यूनिवर्सल गर्ल्स इंटर कॉलेज कोटवा सड़क, बाल विकास विद्या मंदिर कोठी, आइडियल मॉन्टेसरी मसौली, श्रीकृष्ण गुलाबदेई इंटर कॉलेज बेरिया, बीआरएमवी आईसी बीडीपीसी उधौली, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज घुंघटेर, एलएनआरपी इंटर कॉलेज ढढौरी, सागर पब्लिक इंटर कॉलेज हाजीपुर, निंदूरा, श्री शारदा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शारदानगर भवानियापुर खेवली, सावित्री देवी राम आधार कॉन्वेंट सिहाली फतेहपुर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कस्बा इचौली और राजकीय इंटर कॉलेज पंसरा शामिल हैं।वहीं, मानकों और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 12 नए संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इनमें सर्वोदय इंटर कॉलेज बिशुनपुर, एसजीपीआईसी सआदतगंज, सर्वोदय इंटर कॉलेज नसीपुर, आरपीबीपीएम इंटर कॉलेज सफदरगंज, सरस्वती विद्या मंदिर केशवनगर लखपेड़ाबाग, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर, बसंत कांति इंटर कॉलेज टिकैतनगर, डीटीएच इंटर कॉलेज उदवतनगर, एमबीवीएम इंटर कॉलेज रामपुर हुलसा, शिव राम सिंह इंटर कॉलेज पल्हरी, डॉ. राम कुमार निर्मला गिरि इंटर कॉलेज डफरपुर बड्डूपुर और आरआर इंटर कॉलेज मसूदपुर शामिल हैं। इसके अलावा शेष परीक्षा केंद्रों में भी छात्र संख्या और दूरी के मानकों के आधार पर बदलाव किया गया है।...............................वर्जन21 नवंबर तक छात्र आवंटन की आपत्ति का ऑनलाइन मौकाबोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आपत्तियों के त्वरित निस्तारण और जमीनी सत्यापन के बाद 116 परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची को हरी झंडी दे दी गई है। विद्यालय छात्र आवंटन में कोई दिक्कत हो तो अभिभावक, प्रधानाचार्य और प्रबंधक 21 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। विद्यार्थियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है।अमिता सिंह, डीआईओएस