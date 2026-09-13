Barabanki News: गुरुओं का सम्मान, नई पीढ़ी के भविष्य का संकल्प

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भाजपा के जिला प्रभारी व एमएलसी अवनीश कुमार सिंह के संयोजन में दोपहर में शुरू हुए इस कार्यक्रम में जिले भर से शिक्षक पहुंचे। मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं।शिक्षकों का सम्मान वास्तव में शिक्षा और संस्कारों का सम्मान है। सरकार शिक्षक समाज के सम्मान और हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। एसएलसी अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करते हैं।सेवानिवृत्त शिक्षकों का अनुभव समाज की अमूल्य धरोहर है। समारोह में एआरपी सिरौलीगौसपुर डॉ. वेद प्रकाश की पुस्तक नन्हें कदम का विमोचन मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने किया। उन्होंने प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों के भाषा विकास और सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लिखी गई पुस्तक को उपयोगी पहल बताया।