Barabanki News: बच्चों की मौज, एमडीएम में पूरी-छोले के साथ मिली खीर

विज्ञापन



कार्यक्रम के दौरान एमडीएम जिला समन्वयक डॉ. पीयूष, ईएमआईएस इंचार्ज पंकज वर्मा, निपुण भारत समन्वयक अमित श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक सुयश व कपिल तथा प्रधानाध्यापक रामसुधि सहित पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। सभी शिक्षकों ने जिला समन्वयक को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं। उपस्थित अधिकारियों और शिक्षकों ने इस सामुदायिक भागीदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जन्मदिन या त्योहारों पर इस तरह के व्यक्तिगत योगदान से बच्चों का रुझान स्कूल के प्रति बढ़ता है। साथ ही पोषाहार का स्तर सुधरने से कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति भी बेहतर करने में मदद मिलती है।

विज्ञापन

बाराबंकी । निंदूरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय इटौंजा में जिला समन्वयक एमआईएस पुनीत श्रीवास्तव का जन्मदिन बेहद खास और प्रेरणादायी अंदाज में मनाया गया। इस शुभ अवसर पर केंद्र सरकार की पीएम पोषण (एमडीएम) योजना के अंतर्गत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। विद्यालय के कुल पंजीकृत 110 विद्यार्थियों में से मौजूद रहे 85 छात्र-छात्राओं को विशेष मेन्यू के तहत गर्मा-गरम पूड़ी, छोले के साथ स्वादिष्ट खीर परोसी गई।