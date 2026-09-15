फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   It would not be appropriate to show leniency towards the convict: Court

दोषी के प्रति दया दिखाना उचित नहीं होगा : कोर्ट

Tue, 15 Sep 2026 01:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Tue, 15 Sep 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
It would not be appropriate to show leniency towards the convict: Court
बाराबंकी। दो साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी अशोक को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि पीड़िता की उम्र घटना के समय महज दो वर्ष थी और उसके साथ वीभत्स घटना की गई, जिसने समाज को झकझोर दिया। ऐसी स्थिति में दोषी के प्रति किसी तरह की रहम या दया दिखाना उचित नहीं होगा। हालांकि दोषी की उम्र करीब 64-65 वर्ष होने और बीमार रहने के कारण अदालत ने मृत्युदंड देना न्यायोचित नहीं माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अदालत ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई।
विज्ञापन

अदालत ने अपने फैसले में घटना की गंभीरता और पीड़िता की कम उम्र को विशेष रूप से रेखांकित किया। साथ ही दोषी की उम्र और स्वास्थ्य को मृत्युदंड के सवाल पर महत्वपूर्ण आधार माना।
विज्ञापन
विज्ञापन

बच्ची कह रही थी... बाबा-बाबा
पीड़िता की मां ने घटना के बाद दर्ज कराई एफआईआर में बताया था कि घटना के दौरान बच्ची आरोपी की ओर इशारा करते हुए ‘बाबा-बाबा’ कह रही थी। बच्ची आरोपी अशोक को बाबा कहती थी। घटना के बाद दो वर्ष की बच्ची द्वारा आरोपी की ओर इशारा कर ‘बाबा’ कहना विवेचना में महत्वपूर्ण रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed